В Одесской области льдина с детьми уплыла на 500 м от берега

Фото: facebook/mns.gov.ua Спасатели сняли детей с дрейфующей льдины

В Одесской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четырех детей 2003-2007 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

27 января в 15:35 в службу спасения поступила информация о том, что вблизи г. Белгород-Днестровский на льдине, дрейфующей в акватории Днестровского лимана на расстоянии около 500 м. от берега, находятся дети.

На место происшествия выехали спасатели, и в 16:06 с помощью резиновой лодки детей доставили на берег.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, вечером в пятницу, 25 января, спасатели нашли в Карпатах потерявшегося лыжника из Германии.