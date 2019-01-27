Полторак посетил 58 бригаду на Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак в воскресенье посетил район проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, где обсудил с руководством операции проблемные вопросы, возникающие у подразделений Вооруженных сил при выполнении боевых задач.

Об этом министр написал на своей странице в Фейсбуке.

Полторак прибыл на командно-наблюдательный пункт одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады и рассказал бойцам, какие меры принимаются со стороны руководства страны и ведомства для улучшения социально-бытовых условий военных, а также об увеличении размера денежного обеспечения военнослужащих ВС Украины в 2019 году.

"Лучшая бригада та, где командир ценит и заботится о каждом солдате, а солдат уважает и верит в своего командира. Я верю в каждого бойца, который стоит в строю, а также в то, что каждый из вас здоровым и невредимым будет возвращаться с боевых задач в семьи и близких, где вас всегда ждут", - написал Полторак.

Напомним, по данным командующего ООС Сергея Наева, Россия готовится к масштабному наступлению.