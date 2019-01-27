В зоне ООС зафиксирован один обстрел с начала суток

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник один раз обстрелял позиции наших войск на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

В полосе действий группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сегодня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 6 самоходных гаубиц боевиков за пределами мест отведения тяжелой техники.