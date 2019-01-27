Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Шевченко завел "Сан-Сиро" перед матчем "Милан" – "Наполи"
Шевченко завел "Сан-Сиро" перед матчем "Милан" – "Наполи"
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
ГлавнаяОбществоВойна

В зоне ООС зафиксирован один обстрел с начала суток

Потерь среди украинских военных нет.

В зоне ООС зафиксирован один обстрел с начала суток
Фото: Макс Левин

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник один раз обстрелял позиции наших войск на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

В полосе действий группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сегодня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 6 самоходных гаубиц боевиков за пределами мест отведения тяжелой техники.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также