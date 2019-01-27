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Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину

Командующий Объединенными силами считает, что на это указывают несколько фактов.

Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Сергей Наев
Фото: mil.gov.ua

Российская Федерация в три раза увеличила разведывательные мощности на Донбассе, из чего можно сделать вывод о подготовке к полномасштабному наступлению на Украину. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев в интервью журналу "Новое время".

Генерал утверждает: есть несколько индикаторов того, что Россия готовит масштабное наступление на Украину.

"Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности", - говорит он.

"Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка", - добавляет генерал.

Ключевое доказательство коварных планов противника - это то, что, по словам Наева, в Донецкой и Луганской областях появились российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Это удалось установить благодаря перехвату их разговоров.

Украинские военные обнаружили особый тип спутниковой связи, используемой старшим офицерским составом российской армии. Присутствие российских генералов доказывает, что происходит перегруппировка войск, а это, скорее всего, подготовка к наступлению.

"Их разведывательные мощности увеличились в три раза: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления", - продолжает генерал.

Он считает, что вероятность наступления российских войск начала нарастать после атаки российских военно-морских сил в Керченском проливе в ноябре. Россияне захватили украинские суда, ранили трех украинских моряков и забрали всех 24 в плен.

По мнению генерала, керченский "инцидент" - часть российского плана о взятии под контроль всего побережья Азовского моря и расширении зоны присутствия России в западном направлении, через Мариуполь и до Крыма.

Он предупреждает, что новости российской пропаганды о якобы готовящемся Украиной использовании химического оружия в Донецке - это медийное сопровождение, которое должно оправдать необходимость наступления.

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