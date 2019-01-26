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Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ

DDoSecrets опроверг, что что целью операции было возмездие России.

Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Фото: wsj.com

Проект DDoSecrets website разместил в публичном доступе масштабную коллекцию электронной переписки, полученную путем хакерских взломов и утечек информации.

Об этом первым сообщило издание The New York Times, передает Голос Америки.

Размещение этой информации многие восприняли как символическое "возмездие" России за кибератаки во время президентской кампании в США 2016 года. Однако, Эмма Бест, журналистка из Бостона, которая помогала организовать DDoSecrets website, отметила, что целью операции не было возмездие России.

"Мы пытались собрать и распространить имеющиеся материалы по недостаточно исследованной теме: российские властные круги, их взаимосвязи и операции влияния, - говорит Бест в комментарии изданию. - Люди имеют только опосредованное представление об этом. Кроме немногих экспертов, эту тему не исследовали подробно и в контексте".

Большинство материалов под названием "Темная сторона Кремля" проливает свет на войну России в Украине, связи Кремля с Русской православной церковью, операции олигархов и прочее. Частично эта информация появлялась на других сайтах, однако, эта утечка поразила своей масштабностью - 175 гигабайт информации.

"Темная сторона Кремля (108 гигабайт), сотни тысяч сообщений и файлов от российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и националистов/террористов в Украине", - говорится в сообщении группы DDoSecrets.

Среди документов - материалы российского Министерства внутренних дел, которые в 2016 году отказался публиковать WikiLeaks, материалы российской хакерской группы "Шалтай Болтай", документы "Рособоронэкспорта" и то, что DDoSecrets назвали "хакерской волной", которая касалась крушения самолета MH17 над Донбассом в 2014 году.

Веб-сайт, который ведет Бест, построен подобно WikiLeaks - он приглашает хакеров и активистов отправлять и распространять конфиденциальные документы, пишет NYT.

По мнению издания, утечке информации способствуют следующие факторы: украинские хакеры активно работали, чтобы пролить свет на тайные русские операции в оккупированном Крыму и на Донбассе; активисты пытаются осветить нарушения полиции и служб безопасности, а олигархи используют хакеров в конкурентной борьбе.

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