Луценко: суд над Януковичем - это суд и над Путиным

Суд над Януковичем - это и суд над Путиным, потому что в решении суда четко указано, что оккупация Крыма и части украинского Донбасса, осуществленная Россией, прикрывалась письмом бывшего президента Украины. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене и пособничестве в агрессивной войне, по которому Виктор Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы.

«Итак, это шаг к будущим международным судам за военные преступления против Украины», - отметил Луценко.

По мнению генпрокурора, это решение суда является историческим.

«Это решение наказало за измену во имя всех тех людей, которые отдали свои жизни, не изменив своей стране. Сотня убитых на Майдане, тысячи убитых на войне, которая началась из-за письма, подписанного Януковичем, к президенту РФ о введении войск. Это все путь измены, который получил юридическую оценку. Янукович - преступник, он - государственный изменник, он пособник того, кто развязал агрессивную войну против Украины», - подчеркнул Луценко.

По его словам, Генпрокуратура уверена в своих доводах, поэтому будет участвовать и в Апелляционном суде.

«Уверен, что преступление будет оценено как преступление и там», - отметил руководитель ГПУ.

Луценко также заявил, что это не единственный процесс, а только начало.

«В судах находятся дела Ефремова, Лавриновича, Арбузова, Курченко, Клименко, Ставицкого, многих других членов антигосударственной организованной преступной группировки Януковича. Этот суд является предупреждением для всех будущих и нынешних высокопоставленных чиновников Украины. Ни одна должность не дает гарантий избежать ответственности за ограбление и предательство Украины. Закон один для всех, и на все приходит время расплаты», - подчеркнул он.

Как сообщалось, 24 января районный суд Киева заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне. Янукович получил наказание в виде 13 лет лишения свободы. В приговоре отмечается, что действия России в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича - как пособничество в этом.