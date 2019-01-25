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Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении

Это сделали по просьбе посольства Украины в Турции.

В Стамбуле возле мавзолея Роксоланы изменили текст, где было сказано о том, что она якобы имеет русское происхождение.

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: на обращение посольства Украины в Турции турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы русском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы у ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - сообщило в пятницу украинское посольство в твиттере.

Фото: twitter.com/UKRinTR

Хюррем Султан, более известная в Украине как Роксолана, была наложницей и женой Сулеймана Великолепного в XVI веке. В Украине считается, что ее настоящее имя Анастасия Лисовская и она была дочерью священника из Рогатына.

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