Рада планирует начать новую сессию с изменения Конституции

"Мы знаем в диалоге с фракциями, что поддержка будет больше 300 голосов".

Верховная Рада планирует 7 февраля внести изменения в Конституцию, которые будут касаться курса страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключение из нее нормы о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

Об этом в интервью "Прямому" сказала представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Мы планируем и будем иметь, по всем прогнозам, результативное голосование во втором чтении изменений в Конституцию Украины на курс в Европейский Союз и НАТО. Эти планы будем реализовывать в четверг [7 февраля]. Максимальная концентрация. Мы знаем в диалоге с фракциями, что поддержка будет больше 300 голосов. Это будет основной приоритет, с которого мы начнем следующую сессию", - сказала Луценко.

Десятая сессия Верховной Рады VIII созыва откроется 5 февраля.

Напомним, в первом чтении за поправки в Конституцию проголосовали 311 депутатов при 226 минимально необходимых. Для окончательного принятия необходимо не меньше 300 голосов.