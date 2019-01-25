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Богословская подала документы для регистрации кандидатом в президенты

Бывшая "регионалка" будет баллотироваться второй раз.

Богословская подала документы для регистрации кандидатом в президенты
Фото: facebook.com/inna.bogoslovska

Бывший депутат Верховной Рады Инна Богословская в пятницу, 25 января, подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты на выборы 31 марта.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости".

Богословская, которая баллотируется в порядке самовыдвижения, принесла документы на регистрацию около 17:00 пятницы, после завершения заседания комиссии.

Богословская родилась в 1960 году в Харькове. Училась в местном юридическом институте.

Она заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его зампредседателя и возглавляла его Харьковскую облорганизацию. Возглавляет общественную организацию "Вече Украины". В Верховной Раде III созыва входила во фракцию "Трудовая Украина", в Раде VI и VII созывов входила в состав фракции Партии регионов, но дважды покидала ее.

В 2010 году Богословская уже баллотировалась в президенты, но заняла только 10-е место. За нее проголосовали 102 тысячи избирателей (0,41%).

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Источник: "Українські новини"
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