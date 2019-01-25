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Польша считает "Северный поток-2" существенной угрозой для мира и безопасности в Европе

Чапутович заявил, что проект "Северный поток-2" не должен быть реализован.

Польша считает "Северный поток-2" существенной угрозой для мира и безопасности в Европе
Фото: president.gov.ua

Польша усматривает в "Северном потоке-2" существенную угрозу для мира и безопасности европейского континента не только с точки зрения углубления зависимости стран Европы от российских энергоносителей, но и перспектив эскалации агрессии РФ в отношении Украины.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе в Давосе.

Чапутович отметил, что когда транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, она потеряет и прибыли, и определенную защищенность от расширенной агрессии со стороны РФ, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Яцека Чапутовича, позиция Польши относительно строительства газопровода "Северный поток-2" совпадает с общей позицией Европейской комиссии и остается неизменной. Она заключается в том, что "газовая" директива относительно расширения применения ее требований к подводным газопроводам должна распространяться на все газопроводы.

Чапутович заявил, что проект "Северный поток-2" не должен быть реализован.

В свою очередь, Климпуш-Цинцадзе выразила надежду на дальнейшую координацию действий по противодействию строительству "Северного потока-2". Она отметила, что среди стран ЕС, которые отстаивают позицию о необходимости скорейшего утверждения государствами-членами поправок к "газовой" директиве, Польша играет активную роль.

Напомним, что "Северный поток-2" может начать работу уже с 1 января 2020 года.

Он будет проложен по Балтийскому морю, соединив российского поставщика с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике Украины, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

Несмотря на это в Германии заявили, что не намерены отказываться от этого проекта.

12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". США поддержали резолюцию против расширения "Северного потока" и призвали Германию прислушаться к опасениям соседей.

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