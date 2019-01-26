Счета избирательных фондов открыли только 5 из 20 зарегистрированных кандидатов в президенты, - КИУ

Счета избирательных фондов по состоянию на 25 января открыли только пять из 20 зарегистрированных кандидатов в президенты Украины, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на ответ Центральной избирательной комиссии на информационный запрос. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Счета избирательных фондов открыли Игорь Шевченко (дата открытия 15 января), Андрей Садовый (14 января), Анатолий Гриценко (17 января), Виталий Скоцик (21 января), Валентин Наливайченко (21 января)", - сообщает пресс-служба КИУ в субботу.

При этом организация отмечает, что по состоянию на 25 января ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты.

В КИУ подчеркивают, что открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом. Так, согласно ч.2. ст.37 закона "О выборах президента Украины" кандидат в президенты для финансирования предвыборной агитации обязан открыть избирательный фонд. Согласно ч.3 ст.37 этого закона кандидатам запрещено проводить агитацию вне их избирательных фондов.

"Однако, по данным КИУ, часть кандидатов, до сих пор не сформировала избирательные фонды, уже ведет активную агитацию, что является существенным нарушением избирательного законодательства", - сказано в сообщении организации.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что по ряду обращений о нарушениях предвыборной агитации уже возбуждены уголовные производства.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.