Наука і релігія

Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука

Він досі продовжує мешкати на території Нижньої Лаври, за яку ідуть суди.

Архімандрит УПЦ (Московського патріархату) Даміан (Радзіховський), відомий як “особистий духівник родини Віктора Медведчука і Оксани Марченко”, продовжує проживати на території Нижньої Лаври як монах УПЦ (МП). Цю інформацію в ексклюзивному коментарі LB підтвердив архімандрит Авраамій. 

“Так, він досі живе в Нижній Лаврі. Духівник Медведчука і Марченко”, – сказав він. 

Саме Даміан здійснював чин хрещення молодшої доньки колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова. Його легко впізнати на одному з фото з хрестин, опублікованих в нинішньому розслідуванні “Української правди” щодо нових деталей справи “Мідас”.

Фото з хрестин доньки Чернишова
Фото: УП
Фото з хрестин доньки Чернишова

Раніше про зв’язок духівника з Марченко повідомляв намісник Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш). 

“Оксана Марченко відвідувала Лавру. У неї був духівник, який займався, я так розумію, їхньою родиною загалом. Займався духовною опікою”, – говорив він у вересні 2023-го року “Радіо свобода”.

Даміана (Радзіховського) можна побачити в одному з епізодів пропагандистського фільму Оксани Марченко “Паломниця” (2021) – він проводив для неї екскурсію лаврськими печерами. 

Контекст

Як відомо, заповідник “Києво-Печерська лавра” під час повномасштабної війни і після заборони УПЦ (МП) як пов’язаної з Росією організації почав процес повернення споруд, якими раніше користувалася Церква Московського патріархату. УПЦ судиться за те, аби залишити за собою право користування. 

5 січня 2023 Мінкульт повідомив, що завершено передання Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври від УПЦ (МП) у користування держави.

Згодом з УПЦ (МП) розірвали договір про оренду Нижньої Лаври. На початку квітня там почала роботу комісія Мінкульту щодо передання державі 79 корпусів, які були у користуванні УПЦ, а в червні комісія МКІП завершила перевірки будівель на території Києво-Печерської лаври. Тоді від УПЦ вимагали звільнити приміщення.

10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав УПЦ МП повернути заповіднику 79 об'єктів із Нижньої Лаври. А 9 серпня цей же суд за іншою справою визнав законним розірвання договору безоплатного користування майном лаври. Підставою для розірвання стала низка порушень, встановлених під час перевірки комісією МКІП та заповідником.

У вересні комісія заповідника "Києво-Печерська лавра" повернула у державне користування ще два корпуси, які розміщені на території Нижньої Лаври. 

У лютому цього року Мінкультури передало ПЦУ два корпуси Нижньої Лаври. 

Станом на зараз суди тривають. За інформацією LB, загалом близько 15 суддів взяли відвід по справах, пов’язаних з Нижньою Лаврою. 

