Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Цієї ночі Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази “Іскандерів”, базу “Рубікону” та дві нафтобази

Також уражено обʼєкти забезпечення противника.

Фото: скріншот

Цієї ночі Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази “Іскандерів”, базу “Рубікону” та дві нафтобази, обʼєкти ТПД та забезпечення противника. Загалом 16 військових цілей.

Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних  комплексів (ОТРК) «Іскандер» уражено у Криму (нп Міжгірʼя та Курортне).

Також уражено:

  • ЗРГК «Панцир», нп Феодосія, ТОТ АР Крим (9 бат 414 обр)
  • ЗРК «Оса-АК», нп Водяне, у ТОТ Донецької обл. (6 та 7 бат 414 обр)
  • ЗРК «Бук-М1», нп Багатівка, у ТОТ Запорізької обл. (1 оц СБС)
  • база ОТРК «Іскандер» нп Міжгірʼя, ТОТ АР Крим (9 бат 414 обр)
  • база ОТРК «Іскандер» нп Курортне, ТОТ АР Крим (9 бат 414 обр)
  • нафтобаза «Октябрське», ТОТ АР Крим (9 бат 414 обр)
  • нафтобаза Глибокий Яр, ТОТ АР Крим (9 бат 414 обр)
  • склад БП 758 цмтз ЧФ Росії (нп Міжгірʼя, ТОТ АР Крим, 413 оп «Рейд»)
  • ТПД, майстерня, склад БпЛА «Рубікон», нп Гірне, ТОТ Донецької обл (1 оц СБС).

Крім того, “Мадяр” повідомив про удар по Туапсе – це була сумісна з іншими Силами глибинного ураження СОУ операція. Про неї має пізніше повідомили Генштаб. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies