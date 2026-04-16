Цієї ночі Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази “Іскандерів”, базу “Рубікону” та дві нафтобази, обʼєкти ТПД та забезпечення противника. Загалом 16 військових цілей.

Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) «Іскандер» уражено у Криму (нп Міжгірʼя та Курортне).

Також уражено:

ЗРГК «Панцир», нп Феодосія, ТОТ АР Крим (9 бат 414 обр)

ЗРК «Оса-АК», нп Водяне, у ТОТ Донецької обл. (6 та 7 бат 414 обр)

ЗРК «Бук-М1», нп Багатівка, у ТОТ Запорізької обл. (1 оц СБС)

база ОТРК «Іскандер» нп Міжгірʼя, ТОТ АР Крим (9 бат 414 обр)

база ОТРК «Іскандер» нп Курортне, ТОТ АР Крим (9 бат 414 обр)

нафтобаза «Октябрське», ТОТ АР Крим (9 бат 414 обр)

нафтобаза Глибокий Яр, ТОТ АР Крим (9 бат 414 обр)

склад БП 758 цмтз ЧФ Росії (нп Міжгірʼя, ТОТ АР Крим, 413 оп «Рейд»)

ТПД, майстерня, склад БпЛА «Рубікон», нп Гірне, ТОТ Донецької обл (1 оц СБС).

Крім того, “Мадяр” повідомив про удар по Туапсе – це була сумісна з іншими Силами глибинного ураження СОУ операція. Про неї має пізніше повідомили Генштаб.