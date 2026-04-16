В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Черкащині колишнього семінариста УПЦ МП викрили на прокремлівських дописах

У Харкові викрили продавчиню місцевого ринку, яка агітувала за підтримку кремлівського режиму.

Фото: З відкритих джерел

Служба безпеки затримала ще двох агітаторів, які поширювали фейки російської пропаганди та виправдовували війну Кремля проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Черкаській області викрито колишнього семінариста духовної семінарії УПЦ (МП) на розповсюдженні прокремлівських публікацій у Фейсбуку. Фігурант входить до близького оточення митрополита Черкаської єпархії УПЦ (МП), якому СБУ вже оголосила 5 підозр.

За матеріалами провадження, на власній сторінці у цій соцмережі він заперечував повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої держави, вихваляв збройні угруповання росіян та виправдовував їхні злочини, зокрема проти цивільного населення України.

У Харкові співробітники СБУ спільно з Державною прикордонною службою викрили продавчиню місцевого ринку, яка агітувала за підтримку кремлівського режиму.

Задокументовано, як фігурантка поширювала провокативний контент країни-агресора під час спілкування зі своїми знайомими у месенджерах та під час особистих зустрічей.

Також вона писала проросійські коментарі у соцмережах.

Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили злочини з боку обох фігурантів.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). 

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Харківській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies