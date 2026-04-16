На Черкащині колишнього семінариста УПЦ МП викрили на прокремлівських дописах

У Харкові викрили продавчиню місцевого ринку, яка агітувала за підтримку кремлівського режиму.

Служба безпеки затримала ще двох агітаторів, які поширювали фейки російської пропаганди та виправдовували війну Кремля проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Черкаській області викрито колишнього семінариста духовної семінарії УПЦ (МП) на розповсюдженні прокремлівських публікацій у Фейсбуку. Фігурант входить до близького оточення митрополита Черкаської єпархії УПЦ (МП), якому СБУ вже оголосила 5 підозр.

За матеріалами провадження, на власній сторінці у цій соцмережі він заперечував повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої держави, вихваляв збройні угруповання росіян та виправдовував їхні злочини, зокрема проти цивільного населення України.

Задокументовано, як фігурантка поширювала провокативний контент країни-агресора під час спілкування зі своїми знайомими у месенджерах та під час особистих зустрічей.

Також вона писала проросійські коментарі у соцмережах.

Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили злочини з боку обох фігурантів.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Харківській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.