На Закарпатті школяр вистрілив у однокласника

Сьогодні, 16 квітня, в одному з навчальних закладів Ужгородського району Закарпатської області учень поранив однокласника.

Про це повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці розповіли, що о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що учень 9-го класу погрожував учасникам освітнього процесу.

Він раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли. Одним поранив свого однокласника. Після цього хлопець втік у невідомому напрямку, але патрульні поліцейські його затримали.

Фото: Нацполіція Затриманий підліток

Наразі на місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет. Попередньо, він травматичний.

Слідчі та ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини, зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Вирішується питання правової кваліфікації події.