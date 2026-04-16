В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Суспільство / Події

На Закарпатті школяр вистрілив у однокласника

Стрільця затримали.

Вилучений пістолет
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 16 квітня, в одному з навчальних закладів Ужгородського району Закарпатської області учень поранив однокласника.

Про це повідомили у Нацполіції

Правоохоронці розповіли, що о 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що  учень 9-го класу погрожував учасникам освітнього процесу. 

Він раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли. Одним поранив свого однокласника. Після цього хлопець втік у невідомому напрямку, але патрульні поліцейські його затримали.  

Затриманий підліток
Наразі на місці події працюють наряди поліції. Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет. Попередньо, він травматичний. 

Слідчі та ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини, зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Читайте також
