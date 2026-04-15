На Закарпатті депутата районної ради підозрюють у схемах для “ухилянтів”

У Закарпатській області викрито депутата Тячівської районної ради, який організував незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон.

За інформацією слідства, посадовець, використовуючи власні зв’язки, налагодив схему незаконного виїзду військовозобов’язаних. Він особисто інструктував клієнтів щодо маршрутів, способів перетину кордону та дій для уникнення контролю.

До реалізації схеми також були залучені інші особи, які координували переправлення до Румунії.

Вартість послуг становила 8 тис доларів США з людини. Після отримання коштів депутата затримано.

Фактично йдеться про створення незаконного каналу виїзду військовозобов’язаних під час воєнного стану, що підриває мобілізаційні процеси та суперечить інтересам держави.

Прокурори повідомили депутату про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.