Британія оголосила найбільший пакет допомоги з дронами для України

Перші постачання вже почали. 

Велика Британія 15 квітня оголосила про надання найбільшого пакету постачання дронів Україні. Він включає понад 120 000 БпЛА, повідомили в міністерстві оборони.

Оголошення відбулося перед засіданням Контактної групи з питань оборони України, яке нині відбудеться в Берліні. Британія співголовуватиме із Німеччиною на цьому засіданні, участь також братиме генсек НАТО Марк Рютте.

До пакету увійдуть тисячі ударних дронів далекого радіусу дії, розвідувальні, логістичні БпЛА і морські спроможності, випробувані в умовах війни в Україні. Постачання цих безпілотників уже розпочалося. 

"На п’ятий рік жорстокої війни Путіна Велика Британія продовжує активізуватися і цього року надає Україні найбільшу кількість безпілотників. Ця велика кількість перевірених у боях безпілотних літальних апаратів дасть українським силам необхідну здатність захищати свій народ і давати відсіч російській агресії", – прокоментував міністр оборони Джон Гілі.

Загальна сума військової підтримки України від Великої Британії цього року становить близько 3 млрд фунтів. Крім дронів, Британія надасть сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет ППО. 

 

