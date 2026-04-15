Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: в березні Сили оборони повернули контроль майже над 50 кв. км території

Росіяни з потеплінням активізували наступ на всій лінії зіткнення. 

Сирський: в березні Сили оборони повернули контроль майже над 50 кв. км території
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: надане Головним управлінням комунікацій ЗСУ

Росія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 км. Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки, повідомив головком Олександр Сирський за результатами наради.

Україна веде активну оборону. Кількості бойових дій ворога захисники протиставляють їхню якість. 

"У березні наші війська відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована противником", – сказав Сирський. 

З метою зниження наступальних спроможностей ворога Сили оборони продовжують високу інтенсивність ураження військових, оборонно-промислових та інших об’єктів на території ворога, що забезпечують дії окупантів. У березні засоби Deep Strike уразили 76 таких цілей, із них 15 – об’єкти нафтопереробної промисловості.

"Заслухав також доповіді щодо стану мобілізації і рекрутингу, логістичного забезпечення, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, підготовки та відновлення боєздатності підрозділів, підтримання правопорядку в Збройних Силах України. У контексті звіту Командування Сил підтримки наголосив на інтенсифікації робіт з облаштування інженерних загороджень та фортифікації. Саме там, де завчасно і якісно обладнано укріплення, ми маємо змогу тривалий час тримати оборону, берегти українських захисників та нищити більше окупантів. Нове рішення в умовах сучасної «війни дронів» – обладнання заглиблених шляхів переміщення військової техніки та особового складу. Приклад, як слід це робити, показують Десантно-штурмові війська. Довів завдання на наступний період", – сказав головнокомандувач Збройних Сил. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies