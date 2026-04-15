Сирський: в березні Сили оборони повернули контроль майже над 50 кв. км території

Росія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 км. Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки, повідомив головком Олександр Сирський за результатами наради.

Україна веде активну оборону. Кількості бойових дій ворога захисники протиставляють їхню якість.

"У березні наші війська відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована противником", – сказав Сирський.

З метою зниження наступальних спроможностей ворога Сили оборони продовжують високу інтенсивність ураження військових, оборонно-промислових та інших об’єктів на території ворога, що забезпечують дії окупантів. У березні засоби Deep Strike уразили 76 таких цілей, із них 15 – об’єкти нафтопереробної промисловості.

"Заслухав також доповіді щодо стану мобілізації і рекрутингу, логістичного забезпечення, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, підготовки та відновлення боєздатності підрозділів, підтримання правопорядку в Збройних Силах України. У контексті звіту Командування Сил підтримки наголосив на інтенсифікації робіт з облаштування інженерних загороджень та фортифікації. Саме там, де завчасно і якісно обладнано укріплення, ми маємо змогу тривалий час тримати оборону, берегти українських захисників та нищити більше окупантів. Нове рішення в умовах сучасної «війни дронів» – обладнання заглиблених шляхів переміщення військової техніки та особового складу. Приклад, як слід це робити, показують Десантно-штурмові війська. Довів завдання на наступний період", – сказав головнокомандувач Збройних Сил.