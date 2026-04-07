Сирський: майже рік 19 корпус успішно відбиває спроби РФ захопити Костянтинівку

Російські окупаційні війська намагаються покращити на цьому відрізку своє тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав смугу відповідальності 19 корпусу, який здійснює оборону Костянтинівсько-Дружківської агломерації.

Як написав Сирський у телеграмі, російські окупаційні війська намагаються покращити на цьому відрізку своє тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів, але майже рік частини корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат.

«Командний склад демонструє високий рівень адаптивності до змін на полі бою, ухвалюючи ініціативні та нестандартні рішення», – зазначив головком.

Серед пріоритетів у роботі там залишаються вогневе ураження тилової логістики окупантів, нейтралізація ворожої піхоти на етапі початку штурмів, а також збереження життів військових в умовах високої інтенсивності бойових дій.

«Окрему увагу приділив аналізу пропозицій від командирів щодо нагальних потреб підрозділів. Ключовими аспектами стали питання посилення спроможностей із протидії засобам БпЛА противника, постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів», – повідомив Сирський.

За результатами роботи оперативно врегулювали проблемні питання, які озвучили командири на місці.

Крім цього, під час роботи у 2-му корпусі Національної гвардії України “Хартія” Сирський вручив військовим почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України.