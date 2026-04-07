Вночі сили ППО знешкодили 77 із 110 запущених російських безпілотників

У ніч на 7 квітня російська армія запустила по території України 110 безпілотників. Сили ППО знешкодили 77 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що із 18:00 6 квітня противник атакував 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарсь, що у РФ, Гвардійське, Чауда у ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області. Близько 70 із запущених дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.

Станом на ранок 7 квітня атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.