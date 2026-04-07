«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Вночі сили ППО знешкодили 77 із 110 запущених російських безпілотників

Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Вночі сили ППО знешкодили 77 із 110 запущених російських безпілотників
У ніч на 7 квітня російська армія запустила по території України 110 безпілотників. Сили ППО знешкодили 77 із них.

Про це повідомили у  Повітряних силах

Зазначається, що із 18:00 6 квітня противник атакував 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарсь, що у РФ, Гвардійське, Чауда у ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області. Близько 70 із запущених дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 7 квітня атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. 

﻿
