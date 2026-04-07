«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Сили оборони вчора ліквідували майже 1000 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 305 470 осіб.

Сили оборони вчора ліквідували майже 1000 окупантів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби армія РФ втратила 980 солдатів, 4 бойові броньовані машини, 65 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб 
  • танків – 11 841 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.
  • артилерійських систем – 39 562 (+65) од.
  • РСЗВ – 1 722 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 340 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 87 862 (+248) од.
  • спеціальна техніка – 4 115 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

