Шістьох людей вдалось евакуювати з прифронтової Дружківки

Волонтери допоможуть людям дістатись до більш безпечних регіонів.

Ще шістьох людей вдалося евакуювати з прифронтової Дружківки на Донеччині.

Екіпаж поліції "Білі янголи" провели чергову рятувальну операцію з небезпечного міста. Про це повідомили в Національній поліції.

"Ситуація в Дружківці з кожним днем погіршується. Вулиці, де ще недавно вирувало життя, нині спорожнілі та понівечені обстрілами, а на дорогах – згорілі автівки. Пересування містом надзвичайно небезпечно, адже ворожі безпілотники полюють на будь-який транспорт. Через постійні атаки дедалі більше мешканців наважуються залишити свої домівки", - зазначили в поліції.

Серед врятованих – літня маломобільна жінка. За нею приїхала донька, яка раніше вже виїхала з небезпечного району.

Евакуйованих передали волонтерам, які допоможуть людям дістатись більш безпечних областей.