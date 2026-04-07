Суспільство / Війна

Шістьох людей вдалось евакуювати з прифронтової Дружківки

Волонтери допоможуть людям дістатись до більш безпечних регіонів.

Шістьох людей вдалось евакуювати з прифронтової Дружківки
Евакуація з Дружківки
Фото: Національна поліція

Ще шістьох людей вдалося евакуювати з прифронтової Дружківки на Донеччині.

Екіпаж поліції "Білі янголи" провели чергову рятувальну операцію з небезпечного міста. Про це повідомили в Національній поліції.

"Ситуація в Дружківці з кожним днем погіршується. Вулиці, де ще недавно вирувало життя, нині спорожнілі та понівечені обстрілами, а на дорогах – згорілі автівки. Пересування містом надзвичайно небезпечно, адже ворожі безпілотники полюють на будь-який транспорт. Через постійні атаки дедалі більше мешканців наважуються залишити свої домівки", - зазначили в поліції.

Серед врятованих – літня маломобільна жінка. За нею приїхала донька, яка раніше вже виїхала з небезпечного району.

Евакуйованих передали волонтерам, які допоможуть людям дістатись більш безпечних областей.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies