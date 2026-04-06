ЦПД: росіяни запустили пропаганду "пересічних українців" про необхідність територіальних поступок РФ

Для маніпуляції окупанти перебільшують втрати України та наголошують на їх "марності".

Росіяни запустили чергові ШІ-фейки у соцмережах. За допомогою штучного інтелекту окупанти створюють образи «пересічних українців», які нібито просувають тези про необхідність територіальних поступок РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Головний меседж роликів: «краще віддати стільки землі, скільки потрібно для миру, а на залишках будувати нове».

Для пропаганди окупанти використовують маніпуляції, зокрема перебільшення втрат і твердження про їхню «марність». Персонажі, згенеровані ШІ говорять про «повну відсутність забезпечення в армії» та «беззахисне небо» через нібито відправлення більшості операторів БпЛА на Близький Схід.

Серед іншого, росіяни поширюють фейки про «масове вилучення худоби у селян без пояснень».

"Мета цієї кампанії — спровокувати внутрішній розкол та змусити суспільство погодитися на умови кремля під тиском страху й дезінформації", - йдеться в повідомленні ЦПД.