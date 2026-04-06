Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Суспільство / Війна

Генштаб підтвердив ураження Силами оборони російського літака-амфібії Бе-12

Ураження завдано у районі Качі ТОТ АР Крим.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим. Також підтверджено ураження нафтового терміналу "Шесхарис".

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 6 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога", – ідеться у повідомленні.

Підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Також Сили оборони спільно із СБУ вдарили по нафтоналивній інфраструктурі нафтового терміналу “Шесхарис” (Новоросійськ, Краснодарський край, рф).  

Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies