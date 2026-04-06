Генштаб підтвердив ураження Силами оборони російського літака-амфібії Бе-12

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим. Також підтверджено ураження нафтового терміналу "Шесхарис".

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 6 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога", – ідеться у повідомленні.

Підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Також Сили оборони спільно із СБУ вдарили по нафтоналивній інфраструктурі нафтового терміналу “Шесхарис” (Новоросійськ, Краснодарський край, рф).

Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу.