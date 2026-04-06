Російська армія продовжує штурмувати Костянтинівський та Покровський напрямки

Від початку доби 6 квітня на фронті відбулося 56 боєзіткнень Армія РФ продовжує штурмові дії на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Іскрисківщина, Нескучне, Безсалівка, Кореньок, Бачівськ, Атинське, Рогізне, Степанівка, Вовківка, Малушине та Волфине; Тимоновичі – у Чернігівській області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів застосувавши чотири КАБ, здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Стариця та Колодязне.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в районах Піщаного та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали одну спробу загарбників просунутися в бік населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районах Привілля та Маркового. Одна атака триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Степанівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка. Дві штурмові дії тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та Новомиколаївка. Одна штурмова дія ворога триває.

На Олександрівському напрямку ворог вісім разів атакував у бік Іванівки, Мирного, Лісного, Калинівського, Привілля, Вербового та Злагоди. Чотири ворожі штурми продовжуються. Також окупанти завдали авіаудару в районах населених пунктів Орли та Новоселівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося три атаки у бік позицій наших захисників у районах Прилук та Залізничного. Верхня Терса та Гуляйпільське зазнали авіаударів. Одна атака ворога триває.

На Оріхівському напрямку ворог штурмував в районі населеного пункту Щербаки та завдавав авіаудару в районі населених пунктів Жовтеньке, Григорівка, Веселянка. Штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три штурмові дії в бік о. Білогрудий та Антонівського мосту. Два боєзіткнення тривають.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.