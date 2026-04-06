Росіяни від ранку декілька разів били по Харкову. Є влучання в будинок (оновлено)

Від початку доби Росія вже декілька разів била по Харкову. Внаслідок першої атаки по Основ'янському району постраждала дівчинка 15 років.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов. У дівчинки – гостра реакція на стрес.

"Медики на місці надали їй всю необхідну допомогу", – сказав він.

Згодом ворог двічі атакував Київський район.

"Влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту - поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував", – написав у Telegram мер Ігор Терехов.

Згодом Синєгуов додав, що один дрон влучив в багатоповерхівку.

Росіяни щоденно атакують Харків. Особливо сильно ворог активізував удари минулого тижня: бив дронам щокілька годин.