Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Суспільство / Війна

Розвідка оприлюднила дані керованих російських боєприпасів «Краснополь-м2»

Залежно від модифікації системи та заряду дальність ураження становить понад 20 кілометрів.

Будова російського боєприпасу «Краснополь-м2»
Фото: ГУР

Головне управління розвідки у розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions оприлюднило детальну інформацію про керовані російські боєприпаси «Краснополь-м2». 

Зокрема опублікована інтерактивна 3D-модель, компоненти та інформація про підприємства, залучені до виробництва керованих артилерійських боєприпасів.

Розробником і основним виробником боєприпасу є «Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова», що входить до холдингу «Високоточние комплекси» держкорпорації «Ростех». На початку квітня структура публічно повідомила про чергові постачання цих снарядів для застосування у війні проти України.

«Краснополь» – це 152-мм керований осколково-фугасний боєприпас, який застосовується із самохідних артилерійських установок «Мста-с», «Акация», а також буксируваних «Мста-Б» та д-20. Наведення здійснюється за лазерною підсвіткою цілі — з наземних комплексів або за допомогою БпЛА, зокрема «Орлан-30» і «Гранат-4».

Постріл «Краснополь-М2» включає керований осколково-фугасний снаряд 3оф95, метальний заряд і спеціальну упаковку. Залежно від модифікації системи та заряду дальність ураження становить понад 20 кілометрів.

Оприлюднили також будову снарядів і перелік з 17 підприємств, залучених до їхнього виробництва. П’ять із них досі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів, попри участь у виготовленні ключових компонентів, зокрема елементів системи наведення, електродвигунів рульових приводів та підривників бойової частини.

«Держава-агресор росія продовжує використовувати високоточні боєприпаси у війні проти України, спираючись на доступ до технологій і компонентів.ГУР МО України системно викриває ці ланцюги та закликає до посилення санкційного тиску, щоб позбавити агресора можливостей для ведення війни», – зазначили у ГУР. 

