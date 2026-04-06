У ніч на 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу. Є влучання у багатоповерхівку та приватні будинки. Загинули троє людей, зокрема дитина. Серед загиблих є 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, та ще одна 53-річна жінка. За оновленими даними, постраждали щонайменше 15 людей.

Про це написав у телеграмі начальник МВА Сергій Лисак, а пізніше уточнив начальник ОВА Олег Кіпер та обласна прокуратура.

Фото: Одеська МВА наслідки російської атаки у Одесі

Доповнення.

За даними Кіпера, унаслідок нічної атаки по Одесі відомо про 3 загиблих та щонайменше 15 постраждалих, з яких 13 госпіталізовано.

Серед загиблих є 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, та ще одна жінка 53 років.

Травми різного ступеню тяжкості отримали 15 людей, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Всі постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

За даними прокуратури, пошкоджено приміщення дитсадку, магазину, територію парку, 20-поверховий ЖК, 3 поверхи у 6-поверховому житловому будинку, 8 приватних домоволодінь, адміністративні будівлі та щонайменше 20 автомобілів.

Фото: Одеська обласна прокуратура Наслідки російської атаки у Одесі

"Внаслідок нічної ворожої атаки, на жаль, відомо про трьох загиблих, серед них - дитина. Мої щирі співчуття рідним та близьким", - написав Лисак раніше.

Тоді ж зазначив, що 10 людей постраждали. 2 людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший - у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. 8 людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медична допомога.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки у Одесі

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

На місцях працюють оперативні штаби. Задіяні всі комунальні служби та спецтехніка.

«Ворог знову масовано атакує місто. Є інформація щодо влучань по житловій забудові. Зафіксовано пошкодження у Київському та Приморському районах», – повідомив він спочатку.

Потім додав, що у одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку, там серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи. Під завалами можуть перебувати люди. На місці триває рятувальна операція, задіяні всі екстрені та комунальні служби.

Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків. Вже відомо про 5 постраждалих, які доставлені до лікарні.

На місцях розгортаються оперативні штаби.