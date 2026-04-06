Четверо мешканців Харківщини постраждали через агресію РФ

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали жінки 60 і 89 років, а у м. Чугуїв зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка. У сел. Великий Бурлук поранено 59-річного чоловіка.

Ворог атакував БпЛА Київський, Шевченківський і Слобідський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння:

2 КАБ;

14 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони;

20 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, енергомережі, офісну будівлю;

у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Лютівка), адмінбудівлю, 2 магазини, автомобіль, пошту (м. Богодухів);

у Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), гараж, автобус, цивільне підприємство (с. Підсереднє);

в Ізюмському районі зруйновано будинок (сел. Борова), пошкоджено будинок культури (с. Борщівка);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (с. Лісне), приватний будинок (сел. Слатине), 2 житлові будинки (м. Південне);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Чугуїв), 2 приватні будинки (с. Лозова, с. Хотімля), готель (с. Коробочкине).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 61 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 26 793 людини.