Четверо мешканців Харківщини постраждали через агресію РФ

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові постраждали жінки 60 і 89 років, а у м. Чугуїв зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка. У сел. Великий Бурлук поранено 59-річного чоловіка.
Ворог атакував БпЛА Київський, Шевченківський і Слобідський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 14 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 20 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, енергомережі, офісну будівлю;
- у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Лютівка), адмінбудівлю, 2 магазини, автомобіль, пошту (м. Богодухів);
- у Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки (сел. Великий Бурлук), гараж, автобус, цивільне підприємство (с. Підсереднє);
- в Ізюмському районі зруйновано будинок (сел. Борова), пошкоджено будинок культури (с. Борщівка);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (с. Лісне), приватний будинок (сел. Слатине), 2 житлові будинки (м. Південне);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Чугуїв), 2 приватні будинки (с. Лозова, с. Хотімля), готель (с. Коробочкине).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 61 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 26 793 людини.