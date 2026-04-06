Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині, ілюстративне фото

Упродовж доби росіяни поранили п’ятьох мешканців Херсонської області. Ворог атакував 43 населені пункти.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Широка Балка, Чорнобаївка, Раківка, Тараса Шевченка, Дар’ївка, Нововоронцовка, Розлив, Новорайськ, Костирка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Надіївка, Кізомис, Антонівка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Золота Балка, Львове, Милове, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Новокаїри, Одрадокам’янка, Республіканець, Садове, Токарівка, Тягинка, Українка, Зимівник, Іванівка, Комишани, Незламне, Зорівка, Високе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, офісне приміщення, господарчі споруди та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.