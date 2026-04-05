Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Суспільство / Війна

Росіяни атакували Харківщину безпілотниками і поранили трьох людей

Правоохоронці задокументували наслідки ворожих обстрілів. 

Росіяни атакували Харківщину безпілотниками і поранили трьох людей
Фото: Прокуратура Харківщини

Російські війська продовжують атакувати Харківщину. Так, сьогодні впродовж дня від обстрілів постраждали троє людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вранці 5 квітня селі Лісне внаслідок атаки російського безпілотника "Герань" пошкоджено приватне домоволодіння. За медичною допомогою звернувся 46-річний власник будинку.

Близько 09:45 у селищі Слатине внаслідок удару безпілотника (тип встановлюється) також пошкоджено житловий будинок. Поранення отримала жінка.

Орієнтовно о 11:10 у місті Чугуїв зафіксовано влучання безпілотника у господарчу споруду, що спричинило пожежу. Під час огляду місця події виявлено рештки БпЛА типу V2U. На місці медичну допомогу надали 56-річній жінці, у якої діагностовано гостру реакцію на стрес.

"За процесуального керівництва Дергачівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні. 

Фото: Прокуратура Харківщини

