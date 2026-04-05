Росіяни атакували Харківщину безпілотниками і поранили трьох людей

Російські війська продовжують атакувати Харківщину. Так, сьогодні впродовж дня від обстрілів постраждали троє людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вранці 5 квітня селі Лісне внаслідок атаки російського безпілотника "Герань" пошкоджено приватне домоволодіння. За медичною допомогою звернувся 46-річний власник будинку.

Близько 09:45 у селищі Слатине внаслідок удару безпілотника (тип встановлюється) також пошкоджено житловий будинок. Поранення отримала жінка.

Орієнтовно о 11:10 у місті Чугуїв зафіксовано влучання безпілотника у господарчу споруду, що спричинило пожежу. Під час огляду місця події виявлено рештки БпЛА типу V2U. На місці медичну допомогу надали 56-річній жінці, у якої діагностовано гостру реакцію на стрес.

"За процесуального керівництва Дергачівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.