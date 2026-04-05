Суспільство / Війна

Росіяни атакували реактивним БпЛА Харків (доповнено)

Є постраждалі. 

Наслідки російської атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 5 квітня, російський реактивний безпілотник влучив у Шевченківському районі Харкова. Постраждали дві жінки. 

Про це у телеграмі написав мер міста Ігор Терехов. Начальник ОВА Олег Синєгубов пізніше написав, що у постраждалих 61-річної та 89-річної жінок діагностовано гостру реакцію на стрес. 

Влучання відбулося в землю поруч з багатоквартирним житловим будинком.

"Влучання реактивного «шахеду» у Шевченківському районі міста. Наслідки уточнюємо", - йдеться повідомленні Терехова.

Згодом він додав, що унаслідок прильоту є постраждалі. Їхня кількість та стан уточнюються.

Внаслідок прильоту пошкоджені та вибиті вікна в прилеглих багатоповерхівках. Обстеження території триває.

Доповнення. Пізніше Терехов повідомив, що щонайменше шість багатоквартирних будинків постраждали внаслідок прильоту. Там вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію. На місці працюють усі служби, постраждалим надається допомога.

Крім цього, зафіксовано удар по Слобідському району 

