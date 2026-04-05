Сирський: Сили оборони відновили контроль над 12 населеними пунктами на сході та півдні

На Олександрівському напрямку тривають наступальні дії. У результаті операції українські військові відновили контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма – в Запорізькій.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Facebook.

За його словами, наступальні дії на цьому напрямку тривають із кінця січня. Під час робочої поїздки на фронт генерал Сирський провів нараду з керівництвом угруповання військ. Зокрема, генерал-майор Олег Апостол доповів про поточну обстановку та виконання поставлених завдань.

Військові обговорили подальші кроки для підвищення ефективності бойових дій та протидії атакам російських військ.

За інформацією головнокомандувача, противник продовжує штурмові дії в районах низки населених пунктів, зокрема Тернового, Олександрограда, Іванівки, Зеленого Гаю та інших. Лише за минулий тиждень російські сили здійснили 64 атаки на цьому напрямку.

Попри значні втрати, армія РФ не полишає спроб просування, проводить перегрупування та намагається створити так звану "буферну зону" у Дніпропетровській області.

"Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження та знищують ворожу техніку і живу силу", – наголосив Сирський.

Крім того, головнокомандувач відвідав Покровський напрямок, де працював із підрозділами Десантно-штурмових військ. Під час зустрічі з командиром корпусу, бригадним генералом Євген Ласійчук, було обговорено актуальні проблеми та потреби підрозділів.

За результатами поїздки Сирський віддав розпорядження щодо додаткового забезпечення українських військових боєприпасами та матеріально-технічними ресурсами для посилення оборони на Донеччині.