Дрони Сил безпілотних систем успішно відпрацювали по нафтових об'єктах РФ у Приморську і Кстово

На ворожих об'єктах виникли пожежі.

Фото: Exilenova +

Дрони Сил безпілотних систем в ніч 5 квітня завдали ударів по порту Приморськ "Транснефть" і "Лукойлу" у Кстово.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Бійці 1 ОЦ СБС, пілоти 9 бату "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" та 413 ОП "Рейд" СБС завдали ударів по порту "Транснефть" у Приморську і НПЗ "Лукойл" у Кстово.

Нафтопровід терміналу "Транснефть — порт Приморськ" у результаті ударів частково пошкоджено.

"На Балтійський берег волелюбний український Птах доправив вербових котиків пригоршню та й маленький вагончик. Губернатор ленінградської області дроZденко особисто здійснив дорозвідку і на світанку доповів, он "поврежден один із участков нефтепровода в р-не порта Пріморск, ідет безопасноє вигораніє", – ідеться у повідомленні командувача СБС.

Також дрони СБС вдарили по НПЗ "Лукойлу" у Кстово Нижньогородської області Росії. Унаслідок удару на території НПЗ виникла масштабна пожежа.

"Бʼємо вербою, лупимо дронами по гаманцю діда бункерного", – наголосив "Мадяр".

