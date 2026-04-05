Дрони Сил безпілотних систем в ніч 5 квітня завдали ударів по порту Приморськ "Транснефть" і "Лукойлу" у Кстово.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Бійці 1 ОЦ СБС, пілоти 9 бату "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" та 413 ОП "Рейд" СБС завдали ударів по порту "Транснефть" у Приморську і НПЗ "Лукойл" у Кстово.

Нафтопровід терміналу "Транснефть — порт Приморськ" у результаті ударів частково пошкоджено.

"На Балтійський берег волелюбний український Птах доправив вербових котиків пригоршню та й маленький вагончик. Губернатор ленінградської області дроZденко особисто здійснив дорозвідку і на світанку доповів, он "поврежден один із участков нефтепровода в р-не порта Пріморск, ідет безопасноє вигораніє", – ідеться у повідомленні командувача СБС.

Також дрони СБС вдарили по НПЗ "Лукойлу" у Кстово Нижньогородської області Росії. Унаслідок удару на території НПЗ виникла масштабна пожежа.

"Бʼємо вербою, лупимо дронами по гаманцю діда бункерного", – наголосив "Мадяр".