Суспільство / Війна

Російські окупанти атакували вранці Чорнобаївку Херсонської області

Постраждала цивільна.

Російські окупанти атакували вранці Чорнобаївку Херсонської області
Фото: Херсонська ОВА

Уранці 5 квітня російські окупанти здійснили атаку по Чорнобаївці Херсонської області. Є постраждала.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 6:20 російські окупанти атакували з БпЛА Чорнобаївку. Внаслідок “скиду” поранення дістала 40-річна жінка", – ідеться у повідомленні. 

У постраждалої діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, акубаротравму, а також ушкодження голови та кінцівок.

Її доставили до лікарні.

