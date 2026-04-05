Російські окупанти атакували вранці Чорнобаївку Херсонської області

Уранці 5 квітня російські окупанти здійснили атаку по Чорнобаївці Херсонської області. Є постраждала.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 6:20 російські окупанти атакували з БпЛА Чорнобаївку. Внаслідок “скиду” поранення дістала 40-річна жінка", – ідеться у повідомленні.
У постраждалої діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, акубаротравму, а також ушкодження голови та кінцівок.
Її доставили до лікарні.
- Упродовж минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 34 населені пункти Херсонської області. Унаслідок російського терору двоє цивільних загинули, ще 13 зазнали поранень.