На Полтавщині через падіння ворожого дрона пошкоджено підприємство

Пошкоджене скління вікон та покрівля будівлі.

У Полтавській області внаслідок падіння ворожого безпілотника зафіксовано пошкодження будівлі одного з підприємств.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Уночі 5 квітня РФ атакувала безпілотником Полтавський район. Ворожий БпЛА впав на відкритій території, однак вибухова хвиля спричинила пошкодження – зокрема, вибито скління вікон та частково пошкоджено покрівлю будівлі підприємства.

Обійшлося без постраждалих.