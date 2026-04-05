На Полтавщині через падіння ворожого дрона пошкоджено підприємство

У Полтавській області внаслідок падіння ворожого безпілотника зафіксовано пошкодження будівлі одного з підприємств.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Уночі 5 квітня РФ атакувала безпілотником Полтавський район. Ворожий БпЛА впав на відкритій території, однак вибухова хвиля спричинила пошкодження – зокрема, вибито скління вікон та частково пошкоджено покрівлю будівлі підприємства.
Обійшлося без постраждалих.
- Учора російські війська атакували інфраструктурні активи Групи Нафтогаз на Полтавщині. Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Через деякий час відбулася повторна атака.