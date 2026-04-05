ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині росіяни вбили та поранили трьох цивільних (доповнено)

Один мирни житель Констянтинівки загинув унаслідок ворожих обстрілів.

Наслідки обстрілів Донецької області росіянами

Упродовж минулої доби російські окупанти знову атакували населені пункти Донецької області. Загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 4 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 169 людей, у тому числі 39 дітей.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено автівку і 2 приватні будинки. В Олександрівці пошкоджено 3 приватні будинки. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автівку. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 4021 загиблих та 9265 поранених. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

