Український військовий встановив світовий рекорд, дистанційно збивши два "Шахеди" на відстані 500 км.

Про це повідомив виробник перехоплювачів – компанія Wild Hornets.

“Абсолютний світовий рекорд — пілот збив Шахед за допомогою перехоплювача STING на відстані 500 км. Використовуючи технологію Hornet Vision Ctrl, Роман «Халк» з підрозділу “Булава” збив два Шахеди, що знаходилися на відстані 500 км”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перший у світі випадок, коли хтось пролетів так далеко — і здійснив перехоплення. Причьому не одного, а двох Шахедів.

Система дозволяє операторам дистанційно керувати дронами-перехоплювачами з сотень кілометрів від місця запуску.

Ця можливість дозволяє досвідченим екіпажам контролювати значно більші ділянки лінії фронту — замість 20 км наразі, до 100 км.