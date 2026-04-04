Український військовий встановив світовий рекорд, дистанційно збивши два "Шахеди" на відстані 500 км.
Про це повідомив виробник перехоплювачів – компанія Wild Hornets.
“Абсолютний світовий рекорд — пілот збив Шахед за допомогою перехоплювача STING на відстані 500 км. Використовуючи технологію Hornet Vision Ctrl, Роман «Халк» з підрозділу “Булава” збив два Шахеди, що знаходилися на відстані 500 км”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це перший у світі випадок, коли хтось пролетів так далеко — і здійснив перехоплення. Причьому не одного, а двох Шахедів.
Система дозволяє операторам дистанційно керувати дронами-перехоплювачами з сотень кілометрів від місця запуску.
Ця можливість дозволяє досвідченим екіпажам контролювати значно більші ділянки лінії фронту — замість 20 км наразі, до 100 км.
An absolute world record — a pilot took down a Shahed with interceptor STING at a distance of 500 km— Wild Hornets (@wilendhornets) April 4, 2026
Using Hornet Vision Ctrl technology, Roman “Hulk” from the BULAVA unit downed two Shaheds located 500 km away ❗️
This is the first time in the world someone has flown that far…