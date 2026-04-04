Суспільство / Війна

ОК “Захід” пообіцяло перевірку оприлюднених омбудсменом фактів незаконного утримання чоловіків в Ужгородському ТЦК

Серед незаконно утримуваних чоловіків – навіть ветеран-доброволець з УБД, а також люди з явними фізичними вадами. 

ОК “Захід” пообіцяло перевірку оприлюднених омбудсменом фактів незаконного утримання чоловіків в Ужгородському ТЦК
Ветеран у застінках ТЦК
Фото: скріншот відео омбудсмена

У зв’язку із оприлюдненням представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрієм Крючковим інформації про виявлені ним порушення в Ужгородському РТЦК та СП, командування ОК “Захід” повідомляє:

  • ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки вказаних у заяві представника омбудсмена фактів, з’ясування інших правопорушень;
  • за результатами роботи комісії усі матеріали будуть передані до правоохоронних органів, де їм буде надано належну правову оцінку.

Командування оперативного командування “Захід” наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП.

Сьогодні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про виявлення в Ужгородському РТЦК незаконного утримання чоловіків, антисанітарних умов та ігнорування очевидних хвороб. 

Представник обмудсмана Андрій Крючков виявив, що люди тут перебували тижнями – зафіксовано утримання протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів.

На оприлюднених матеріалах видно ветерана, який демонструє посвідчення УБД, однак навіть цей статус не став підставою для його звільнення. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист.

Окрім того, зафіксовано ігнорування очевидних хвороб. На фото – чоловік із явною фізичною вадою, яку неможливо не помітити, однак його продовжували утримувати.

Тим часом речник ОК «Захід» Олег Домбровський не вважає, що так звана «бусифікація» це те, про що варто дискутувати. На його думку, "негатив навколо ТЦК та СП будують на якихось дрібницях".

﻿
