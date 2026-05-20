Формально аудиторія указу широка. Втім, російський паспорт для жителів регіону вже давно не дефіцит – від половини до двох третин населення Придністров'я вже з російським громадянством.

15 травня Володимир Путін підписав указ про спрощене громадянство для жителів Придністров'я. Документ скасовує стандартні вимоги: п'ятирічне проживання в Росії, мовну атестацію, іспити з історії та законодавства РФ. Подача документів – через російські посольства й консульства, без необхідності в'їжджати на територію РФ.

Фото: EPA/UPG Паспорт РФ

Черговий указ про паспортизацію

Російська паспортизація давно – не просто бюрократичний механізм, а інструмент політичного маркування територій, які Москва вважає зоною свого впливу. Через паспорти створюється формальний привід говорити про «захист своїх громадян» далеко за межами своїх кордонів. Раз отримали паспорти – значить, наші. Значить, є кого «захищати». Разом з цим, паспортна база у Придністровʼї давно набрана, і указ 15 травня не створює нової маси громадян. Він робить інше – маркує територію в момент, коли прапор окупанта на ній вперше реально починають намагатися висмикнути.

Більш того, після початку повномасштабної війни Росії проти України в регіоні спостергілася зворотна хвиля – частина жителів, які раніше не мали молдовського громадянства, почала активно його оформлювати. Звісно, не як вибір на користь ідентичності чи як вияв лояльності, а як правовий щит від потенційної мобілізації до ЗС РФ. При цьому і сама Росія конвертувати юридичні підстави «захисту громадян» у прямий військовий сценарій проти Молдови не може, як хотіла б. Та указ з'являється саме зараз.

Президентка Молдови Майя Санду, назвала його інструментом поповнення мобілізаційного ресурсу: «Імовірно, їм потрібно більше людей, щоб слати на війну в Україні». Президент України Володимир Зеленський, додав ще одну важливу рамку – Москва фактично маркує Придністров'я як свою територію.

Таку логіку Росія відпрацювала практично в усіх конфліктах пострадянського простору. В Абхазії та Південній Осетії на початку 2000-х близько 90% місцевого населення отримали російські паспорти ще до 2006 року – і у серпні 2008-го Москва зайшла туди військово під приводом «захисту громадян РФ».

У травні 2025 Кремль додатково спростив для жителів цих регіонів порядок отримання громадянства – і це показовий момент: навіть території, формально визнані Москвою ще у 2008, потребували додаткового паспортного «узаконення».

Фото: EPA/UPG Окупанти вручають місцевим мешканцям російські паспорти, Бердянськ, Запорізька область, 11 серпня 2022 року.

Схожу схему Кремль вибудовував і на окупованому Донбасі: 2019 Путін підписав указ про спрощене громадянство для жителів ОРДЛО. Після 2022 – на інших тимчасово окупованих територіях України, де російське громадянство стало вже не правом, а примусом. Без нього там неможливо працювати, лікуватися, навчатися і навіть здійснювати батьківські права. І лише за два місяці до указу щодо Придністров'я, у березні 2026, Кремль безстроково продовжив спрощений порядок для жителів ТОТ України, остаточно закріпивши паспортизацію як елемент окупаційної політики.

За чиїми правилами?

За тиждень до указу Путіна Кишинів відвідала глава європейської дипломатії Кая Каллас і зробила заяву, на яку ще кілька років тому з боку Брюсселя годі було й сподіватися. Європейська дипломатка прямо вказала: виведення російських військ із Придністров'я має увійти до переліку вимог ЄС у будь-яких перемовинах із Москвою. І додала ще одне – придністровське питання не стане перешкодою для європейського майбутнього Молдови. І цей момент можна дійсно назвати тектонічним: Придністровʼя вперше за десятиліття перетворюється із «замороженого конфлікту» на пункт європейського переговорного списку, якраз в той час, коли ЄС роздумує над тим, хто міг би стати спецпредставником для контакті з Москвою.

Заява Каллас не виглядає випадковою. Останніми місяцями Кишинів поступово змінював саму логіку розмови про реінтеграцію регіону. У середині березня віцепрем'єр-міністр з реінтеграції Валеріу Ківерь презентував у Бухаресті, а згодом у Брюсселі нову концепцію реінтеграції.

І в ній – що принципово – була відсутня саме згадка про «особливий статус» регіону в складі Молдови, який стояв у центрі попередніх ітерацій переговорного процесу. Тобто Кишинів де-факто на практиці відходить від логіки, формату «5+2». Нова концепція базується на економічній інтеграції, фіскальній уніфікації та поступовій демілітаризації.

Частина цих кроків – уже не концепція, а реалізовані рішення. Наприкінці квітня молдовський парламент ухвалив закон, який скасовує спеціальні податкові та митні пільги для Придністров'я. Паралельно був створений так званий Фонд конвергенції – механізм, через який придністровські податки спрямовуватимуться в окремий перехідний фонд до 2030 року.

Фото: EPA/UPG Президентка Молдови Майя Санду (праворуч) та Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас під час пресконференції в Кишиневі, 8 травня 2026 року.

Тому із заяви Каллас у Кишиневі очевидно, що Брюссель цю логіку підтримав. А от Москва – ні. І свідчить про це не лише сам указ про спрощену паспортизацію. 13 березня глава російської дипломатичної місії в Молдові Олег Озеров зустрівся з де-факто лідером Придністров'я Вадимом Красносельським. Сторони обговорювали «підтримування миру», «продовження переговорного процесу» та «російсько-придністровську співпрацю».

А 15 травня – у день підписання указу – російський дипломат узяв участь у спільному «урядовому» засіданні в Тирасполі разом із представниками місцевих економічних структур, відкрито прозвучали звинувачення на адресу Кишинева в «економічному тиску» на регіон.

Втім, головне питання зараз – навіть не в податках, не в статусі й не в самих російських паспортах. Питання – за чиїми правилами надалі розгортатиметься придністровський сюжет. Молдова за підтримки Заходу намагається перевести його з політичної та військової площини у технократичну: податки, митниця, економіка, інфраструктура, поступова реінтеграція.

Натомість Москва робить усе, щоб втримати придністровський сюжет у політико-військовій логіці: «захист громадян», ОГРВ, склади боєприпасів в Ковбасній, «червоні лінії» та постійна загроза ескалації. Саме в цій логіці указ про спрощену паспортизацію виходить рівно тоді, коли – двома днями раніше, 13 травня, Держдума РФ ухвалила ще один цікавий закон, що розширює повноваження президента РФ на застосування ЗС РФ за кордоном нібито для «захисту російських громадян».

Фото: noi.md Лідер самопроголошеної ПМР Вадим Красносельський і посол РФ в Республіці Молдова Олег Озеров під час зустрічі 13 травня 2026 р.

Не випадково, що це згадав і Озеров в одному з квітневих інтерв'ю, де паралельно захищав і присутність ОГРВ, і обіцяв, що Росія «захищатиме» своїх громадян.

Контекст переговорів

Для України Придністровʼя залишається джерелом потенційної дестабілізації, і заходи безпеки на кордоні з регіоном були посилені ще у 2022 році. У грудні 2025 ГУР попереджало, що Росія «активізує роботу у Придністров'ї, намагаючись створити для України додаткову точку напруги». За даними української розвідки, у регіоні «запустили лінії зі збирання безпілотників і створили навчальні центри для операторів БпЛА». Тож загроза другого фронту – через Бессарабію, з прямим виходом на Одесу – це сценарій, що змушує Україну тримати південний напрямок під посиленою увагою навіть тоді, коли активної ескалації немає.

Втім, окрім суто безпекового виміру, активізація придністровської теми впливає і на конфігурацію переговорів щодо завершення війни в Україні. Після заяви держсекретаря США Марко Рубіо про те, що американське посередництво між Україною та Росією «застопорилося», придністровський трек відкриває Москві щонайменше три додаткові сценарії.

По-перше, Росія може спробувати використати Придністров'я як розмінну монету. Мовляв, Москва готова обговорювати виведення (або не виведення) ОГРВ – в обмін на поступки щодо Донбасу, Запоріжжя чи Херсона. Саме такі показові юридичні кроки, як спрощена паспортизація, піднімають ціну предмета торгу.

По-друге – перевантаження європейського порядку денного. Довгий час і Росія, і США фактично були проти повноцінної присутності ЄС за столом переговорів щодо завершення війни. Тепер позиція Вашингтона зрушилася – принаймні риторично – і європейці отримують більше простору в цьому процесі. Для Кремля це можливість розіграти свої активи у новій конфігурації, паралельно тестуючи спроможність ЄС утримувати єдину лінію.

Фото: emerging-europe.com На головній площі Тирасполя.

І по-третє – Придністров'я як майбутній актив для тиску, з готовою юридичною конструкцією про «захист своїх громадян». Сценарій, який Кремль уже неодноразово відпрацьовував. І підстав вважати, що віру в його ефективність у Москві зберігають і досі, – більш ніж достатньо.

Румунський хребет

Без двох суміжних театрів останній сценарій виглядав би занадто ізольованим. На цьому тлі дунайський коридор – маршрут, через який Україна з 2022 року вивезла понад 193 мільйони тонн експорту, – є не просто логістикою, а стратегічним хребтом регіону.

Молдовська автономія Гагаузія, яка межує з українським Буджаком і розташована на невеликій сухопутній відстані від Придністров'я функціонує у режимі керованої турбулентності. Ставлениця Москви, башкан Гагаузії Євгенія Гуцул відбуває сім років ув'язнення за «електоральну корупцію». Паралельно – підготовка до виборів у Народні збори автономії 21 червня заблокована рішенням Вищої судової палати Молдови. Це другий внутрішній фронт Кишинева, який працює синхронно з придністровським: на одному треку – юридична інфраструктура з «захисту», на іншому – інституційний колапс і нацменшина, що вважає себе «репресованою».

Нова Національна стратегія оборони Румунії на 2026-2030 роки вперше прямо називає Росію головним джерелом багатовимірних гібридних загроз і окремо прописує особливу відповідальність Бухареста за безпеку Молдови. Водночас Бухарестська дев'ятка на саміті у травні 2026 вже визначила війну Росії проти України як загрозу всьому регіону і звісно євроатлантичному порядку.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський, генсек НАТО Марк Рютте та голови делегацій країн B9 та Північної Європи під час підсумкового фото на Бухарестському саміті, 13 травня 2026 року.

Прямих доказів того, що Москва готує Дунайський регіон як потенційний театр ескалації, наразі немає. Непрямих – достатньо. Зокрема, генерал Джеймс Еверард у збірнику матеріалів однієї з румунських безпекових конференцій посилається на начальника Штабу оборони Румунії генерала Влада Георгіце і пише, що Фокшанські ворота (географічна зона поблизу кордонів України та Молдови – ред.) є найуразливішим місцем румунської безпекової архітектури.

На думку Георгіце, саме коридор поблизу дельти Дунаю є одним із найбільш вразливих напрямків, де Росія могла б спробувати створити кризу у разі подальшої ескалації.

Вересневий годинник Москви

Втім, є ще одна змінна, яка потенційно може визначати логіку дій Кремля у регіоні. 18-20 вересня 2026 року в Росії мають відбутися вибори до Держдуми – перші парламентські вибори з початку повномасштабного вторгнення. «Єдина Росія» заходитиме у кампанію, перезапускаючи своє домінування в умовах, які навіть кремлівські аналітики обережно називають «економічним уповільненням». Тобто у середовищі, де накопичується соціальне роздратування, а ресурс позитивної мобілізації поступово вичерпується.

Саме тому між травнем і вереснем у Кремля – інший політичний годинник, ніж той, що показує час у Кишиневі, Брюсселі чи навіть Києві. І в цей період жоден публічний жест Путіна навряд чи буде адресований виключно зовнішній аудиторії.

Тому ескалація навколо Придністров'я так само може бути сигналом не лише для Молдови, України чи ЄС. Але й для власного виборця, який, яким би контрольованим він не був, усе одно потребує постійного підтвердження наративу про «велич» Росії, розширення впливу попри санкції, ізоляцію та провал концепції «СВО». У цьому сенсі «паспортні» укази – ще й майже безкоштовний спосіб продемонструвати живучість «русского міра».