У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСвіт

Очільниця Гагаузії Євгенія Гуцул отримала 7 років ув'язнення

Гуцул визнали винною у незаконному фінансуванні проросійської забороненої політичної партії “Шор”

Очільниця Гагаузії Євгенія Гуцул отримала 7 років ув'язнення
Євгенія Гуцул
Фото: NewsMaker

Очільниця автономії у складі Молдови Гагаузії та член молдовського уряду Євгенія Гуцул отримала 7 років ув'язнення в пенітенціарній установі напівзакритого типу, повідомляє молдовське видання NewsMaker. 

Крім того, колишня секретарка партії «Шор» Світлана Попан отримала 6 років ув’язнення. 

Обох заарештували у залі суду.

Главу Гагаузії визнали винною у незаконному фінансуванні проросійської політичної партії “Шор”, а також кандидата від цієї партії на виборах. 

Напівзакрита пенітенціарна установа – це режим відбування покарання з обмеженою свободою пересування, м'якший за закритий, але суворіший за відкритий. Засуджені живуть у загальних камерах, під наглядом, можуть працювати та брати участь у програмах реінтеграції. Залишати установу можна лише з дозволу адміністрації. Режим застосовується для осіб з низьким рівнем небезпеки та на пізніх етапах покарання.

  • У березні цього року очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева. 
  • Минулого року прокуратура Молдови передала до суду кримінальну справу, в ролі обвинуваченої в якій фігурує лідерка автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул. Євгенію Гуцул звинувачують у сприянні руху коштів з Росії до Молдови задля фінансування забороненої партії "Шор".
  • У березні минулого року Гуцул відвідала Москву та скаржилася у Кремлі на офіційний Кишинів.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies