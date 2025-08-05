Очільниця Гагаузії Євгенія Гуцул отримала 7 років ув'язнення

Очільниця автономії у складі Молдови Гагаузії та член молдовського уряду Євгенія Гуцул отримала 7 років ув'язнення в пенітенціарній установі напівзакритого типу, повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Крім того, колишня секретарка партії «Шор» Світлана Попан отримала 6 років ув’язнення.

Обох заарештували у залі суду.

Главу Гагаузії визнали винною у незаконному фінансуванні проросійської політичної партії “Шор”, а також кандидата від цієї партії на виборах.

Напівзакрита пенітенціарна установа – це режим відбування покарання з обмеженою свободою пересування, м'якший за закритий, але суворіший за відкритий. Засуджені живуть у загальних камерах, під наглядом, можуть працювати та брати участь у програмах реінтеграції. Залишати установу можна лише з дозволу адміністрації. Режим застосовується для осіб з низьким рівнем небезпеки та на пізніх етапах покарання.