Колишнього президента Бразилії посадили під домашній арешт

Звинувачують у закликах до Трампа втрутитися у судову справу.

Експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару, який є обвинуваченим у справі про нібито спробу організації державного перевороту, перебуватиме під домашнім арештом.

Як пише BBC, суд вирішив посилити запобіжний захід через невиконання політиком вимог щодо відмови від користування соціальними мережами для оприлюднення будь-яких закликів.

Сторона обвинувачення вважає, що саме через ігнорування Болсонару припису щодо обмеження публічної діяльності президент США Дональд Трамп почав активно втручатися у хід судової справи. Господар Білого дому закликав владу Бразилії припинити "полювання на відьом" і покарав уряд за переслідування колишнього президента тарифом у розмірі 50% вартості деяких товарів.

Під час домашнього арешту Болсонару буде заборонено приймати відвідувачів, окрім адвокатів, а також в нього відберуть мобільний телефон.