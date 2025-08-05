Більше 10 тисяч готелів подали в суд на відомий агрегатор Booking.com

Скаржаться, що їм заважали залучати гостей напряму та отримувати більший прибуток.

У Європі власники понад 10 тисяч готелів подали колективний позов до суду на відомий сайт-агрегатор Booking.com через нібито порушення антимонопольного законодавства.

Як пише Economic Times, готельєри скаржаться, що умови сайту упродовж 20 років не давали їм можливості збільшувати прибутки, залучаючи гостей напряму через власні сторінки. Booking зобов'язував встановлювати найкращі ціни саме через свою платформу - і у 2024 році Європейський суд визнав таку практику незаконною.

Позов буде розглядатися у Нідерландах, де розташована штаб-квартира Booking. До судової справи залучені понад 30 національних готельних асоціацій. Через великий ажіотаж термін, упродовж якого готелі можуть доєднатися до колективної скарги, було продовжено до 29 серпня.