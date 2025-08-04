Кіт Келлог відвідає Україну найближчими днями, - Kyiv Post

Цей візит відбувається на тлі наближення дедлайну, встановленого Трампом для укладення мирної угоди.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог має відвідати Україну найближчими днями.

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела.

"Цей візит відбувається на тлі швидкого наближення дедлайну, встановленого президентом для укладення мирної угоди з Росією. Новина про очікувану поїздку Келлога збігається із запланованою поїздкою до Росії Стіва Віткоффа, ще одного посланця Трампа", - йдеться в повідомленні.

Раніше Трамп також підтвердив поїздку Віткоффа.

"Так, він їде до Ізраїлю, а потім поїде до Росії, вірите чи ні", - сказав він журналістам.

Джерела повідомили, що поїздка Віткоффа була "запропонована росіянами" на початку цього тижня і отримала схвалення. Однак, американський президент вже сказав радникам, що вважає цю поїздку "марною".