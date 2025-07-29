Трамп встановив новий дедлайн для РФ, щоб припинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп на борту Air Force One повідомив журналістам, яким є новий дедлайн для Росії щодо припинення війни в Україні.

"10 днів із сьогоднішнього дня", - сказав Трамп.

Таким чином дедлайном для російського керівництва стає 8 серпня.

"А потім ми накладемо тарифи та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми накладемо тарифи та інші запропоновані заходи", – анонсував Дональд Трамп.