Трамп встановив новий дедлайн для РФ, щоб припинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп на борту Air Force One повідомив журналістам, яким є новий дедлайн для Росії щодо припинення війни в Україні.
"10 днів із сьогоднішнього дня", - сказав Трамп.
Таким чином дедлайном для російського керівництва стає 8 серпня.
"А потім ми накладемо тарифи та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми накладемо тарифи та інші запропоновані заходи", – анонсував Дональд Трамп.
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Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському лідеру Володимиру Путіну для досягнення перемир'я з Україною.
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На початку цього місяця Трамп оголосив 50-денний термін і пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо Путін не припинить війну в Україні. Але після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні атаки та атаки безпілотниками по українських містах.