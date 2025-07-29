Кабмін пропонує зміни до бюджету для гарантій виплат військовим

Кабмін підготував проєкти рішень для того, аби внести зміни до бюджету і забезпечити виплати військовим.

Про це у вечірньому відеозверненні 29 липня повідомив Володимир Зеленський.

«Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені щодо проєктних рішень. Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають», - розповів глава держави.

Президент також розповів про зміни у прорамах контрактів 18-24.

«... Уряд уже підготував розширення програми контрактів 18–24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свириденко представить цю програму», - додав Зеленський.

У травні заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що розглядається розширення проєкту "Контракт 18–24" на спеціальності, пов’язані з дронами.

Що таке "Контракт 18-24"