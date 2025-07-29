Кабмін пропонує зміни до бюджету для гарантій виплат військовим

Кабмін підготував проєкти рішень для того, аби внести зміни до бюджету і забезпечити виплати військовим.
Про це у вечірньому відеозверненні 29 липня повідомив Володимир Зеленський.
«Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені щодо проєктних рішень. Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають», - розповів глава держави.
Президент також розповів про зміни у прорамах контрактів 18-24.
«... Уряд уже підготував розширення програми контрактів 18–24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свириденко представить цю програму», - додав Зеленський.
- У травні заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що розглядається розширення проєкту "Контракт 18–24" на спеціальності, пов’язані з дронами.
Що таке "Контракт 18-24"
- Міністерство оборони в лютому розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
- Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
- 9 березня в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних сил України склали присягу перші військовослужбовці, які уклали річний контракт "18-24".
- Наразі в проєкті беруть участь 16 бригад ЗСУ.