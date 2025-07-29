Уряд планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування, - Свириденко

Цього року уряд України планує залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Про це заявила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"Цього року ми плануємо, як уряд, залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це - тільки на 2025 рік. І звичайно, ми працюємо з партнерами, з тим щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість у 2026 році. Якщо ми кажемо про серпень, то всі заплановані платежі надійдуть вчасно", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що ситуація із зовнішнім фінансуванням "повністю контрольована".

"Ми, як уряд, як держава, виконаємо всі соціальні зобов'язання перед українцями в повному обсязі", - сказала очільниця уряду.

Свириденко нагадала, що у 2025 році за програмою підтримки ЄС Ukraine Facility Україна отримала 12,5 млрд євро. Для одержання цієї підтримки Україна має виконати певні індикатори, спрямовані на реформування тієї чи іншої галузі. У першому кварталі, за словами прем'єр-міністерки, із 16 запланованих індикаторів виконані 14.

"Останній індикатор, який ми виконували, це була реформа АРМА. Президент підписав закон на виконання цього індикатора. Ми, як держава, отримали 560 млн доларів. Це маленький приклад того, як працює ця система", - зазначила прем'єрка.

За її словами, ще два індикатори перебувають на фінальній стадії виконання. Один - це ухвалення в другому читанні законопроєкту про децентралізацію. І друге - це розширення штату Вищого антикорупційного суду. Там зараз триває конкурс на добір суддів.