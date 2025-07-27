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Свириденко підбила підсумки першого тижня роботи нового уряду

Уряд планує гранти на біонічні протези, розширення виробництва вибухівки та аудит державних витрат

Свириденко підбила підсумки першого тижня роботи нового уряду
Засідання уряду
Фото: Урядовий портал

У перший тиждень своєї роботи новий уряд на чолі із Юлією Свириденко ухвалив низку важливих рішень оборонній сфері та сфері економіки.

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Про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Минув тиждень від початку роботи нового уряду. На старті ми чітко визначили для себе чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова", — наголосила Свириденко.

Зокрема, у перший тиждень уряд прийняв важливі рішення у сфері оборонки: "будемо масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні. Разом із Мінцифри запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1. Наша мета — щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах".

Також сфера економіки: "ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур". 

Свириденко додає, що одне з головних завдань у сфері соціальної політики — протезування. І завдання уряду зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно.

"Сьогодні мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics — приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", — каже Прем'єрка. 

  • Свириденко розповіла детальніше, що означатиме на практиці мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів. Ідеться про точковий контроль - лише там, де дійсно високі ризики і цифровізацію системи державного нагляду - щоби ручне втручання стало неможливим.
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