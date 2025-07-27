Свириденко підбила підсумки першого тижня роботи нового уряду

У перший тиждень своєї роботи новий уряд на чолі із Юлією Свириденко ухвалив низку важливих рішень оборонній сфері та сфері економіки.

Про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Минув тиждень від початку роботи нового уряду. На старті ми чітко визначили для себе чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова", — наголосила Свириденко.

Зокрема, у перший тиждень уряд прийняв важливі рішення у сфері оборонки: "будемо масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні. Разом із Мінцифри запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1. Наша мета — щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах".

Також сфера економіки: "ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур".

Свириденко додає, що одне з головних завдань у сфері соціальної політики — протезування. І завдання уряду зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно.

"Сьогодні мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics — приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", — каже Прем'єрка.