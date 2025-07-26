Мінфіни України і Словенії підписали меморандум про співпрацю у сфері держборгу

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в Києві з віцепрем’єр-міністром і міністром фінансів Словенії Клеменом Боштянчичем. За результатами зустрічі сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері управління державним і гарантованим державою боргом.
Про це йдеться на сайті українського Мінфіну.
Документ передбачає поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема, експертну підтримку Словенії у питаннях управління ризиками, пов’язаними з державним боргом.
Марченко нагадав, що Словенія підтримала запуск інструменту Ukraine Facility на 2024–2027 роки обсягом 50 млрд євро, з яких 19,6 млрд євро вже залучили на бюджетні потреби України. Крім того, у межах програми ERA Loans ЄС перерахував до держбюджету України 8 млрд євро із загальної суми в 18,1 млрд євро.
Також Словенія виділила 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування та 1,8 млн євро до багатодонорського рахунку EBRD — Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth.
Сторони обговорили також санкційний тиск на Росію, важливість зниження цінової стелі на нафту в межах 18-го пакета санкцій ЄС, а також підтримку України у сфері безпеки.
Міністр фінансів Словенії Клемен Боштянчич підтвердив готовність його країни підтримувати нашу на шляху євроінтеграції та у впровадженні реформ. Зокрема, Словенський центр передового досвіду в галузі фінансів уже співпрацює з Мінфіном України, надаючи технічну допомогу.
- У липні 2024-го лідери України та Словенії підписали десятирічну Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
- Вона передбачає постачання допомоги для оборонних потреб, 5 млн євро на гуманітарні програми, підтримку ініціативи «Зерно з України» та поглиблення співпраці в кібербезпеці, розвідці та боротьбі з організованою злочинністю.