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Мінфіни України і Словенії підписали меморандум про співпрацю у сфері держборгу

Словенський центр передового досвіду в галузі фінансів уже співпрацює з Мінфіном України, надаючи технічну допомогу.

Мінфіни України і Словенії підписали меморандум про співпрацю у сфері держборгу
очільники міністерств фінансів України і Словенії
Фото: Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в Києві з віцепрем’єр-міністром і міністром фінансів Словенії Клеменом Боштянчичем. За результатами зустрічі сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері управління державним і гарантованим державою боргом.

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Про це йдеться на сайті українського Мінфіну.

Документ передбачає поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема, експертну підтримку Словенії у питаннях управління ризиками, пов’язаними з державним боргом.

Марченко нагадав, що Словенія підтримала запуск інструменту Ukraine Facility на 2024–2027 роки обсягом 50 млрд євро, з яких 19,6 млрд євро вже залучили на бюджетні потреби України. Крім того, у межах програми ERA Loans ЄС перерахував до держбюджету України 8 млрд євро із загальної суми в 18,1 млрд євро.

Також Словенія виділила 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування та 1,8 млн євро до багатодонорського рахунку EBRD — Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth.

Сторони обговорили також санкційний тиск на Росію, важливість зниження цінової стелі на нафту в межах 18-го пакета санкцій ЄС, а також підтримку України у сфері безпеки.

Міністр фінансів Словенії Клемен Боштянчич підтвердив готовність його країни підтримувати нашу на шляху євроінтеграції та у впровадженні реформ. Зокрема, Словенський центр передового досвіду в галузі фінансів уже співпрацює з Мінфіном України, надаючи технічну допомогу.

  • У липні 2024-го лідери України та Словенії підписали десятирічну Угоду про співробітництво у сфері безпеки. 
  • Вона передбачає постачання допомоги для оборонних потреб, 5 млн євро на гуманітарні програми, підтримку ініціативи «Зерно з України» та поглиблення співпраці в кібербезпеці, розвідці та боротьбі з організованою злочинністю.
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