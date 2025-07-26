Мінфіни України і Словенії підписали меморандум про співпрацю у сфері держборгу

Словенський центр передового досвіду в галузі фінансів уже співпрацює з Мінфіном України, надаючи технічну допомогу.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в Києві з віцепрем’єр-міністром і міністром фінансів Словенії Клеменом Боштянчичем. За результатами зустрічі сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері управління державним і гарантованим державою боргом.

Про це йдеться на сайті українського Мінфіну.

Документ передбачає поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема, експертну підтримку Словенії у питаннях управління ризиками, пов’язаними з державним боргом.

Марченко нагадав, що Словенія підтримала запуск інструменту Ukraine Facility на 2024–2027 роки обсягом 50 млрд євро, з яких 19,6 млрд євро вже залучили на бюджетні потреби України. Крім того, у межах програми ERA Loans ЄС перерахував до держбюджету України 8 млрд євро із загальної суми в 18,1 млрд євро.

Також Словенія виділила 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування та 1,8 млн євро до багатодонорського рахунку EBRD — Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth.

Сторони обговорили також санкційний тиск на Росію, важливість зниження цінової стелі на нафту в межах 18-го пакета санкцій ЄС, а також підтримку України у сфері безпеки.

Міністр фінансів Словенії Клемен Боштянчич підтвердив готовність його країни підтримувати нашу на шляху євроінтеграції та у впровадженні реформ. Зокрема, Словенський центр передового досвіду в галузі фінансів уже співпрацює з Мінфіном України, надаючи технічну допомогу.