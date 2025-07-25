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ДОТ вперше оголосив закупівлю демісезонних черевиків і маскувальних костюмів

Частина процедур закупівель уже стартувала, інші позиції будуть оголошені найближчим часом.

ДОТ вперше оголосив закупівлю демісезонних черевиків і маскувальних костюмів
Ілюстративне фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" розпочав нові закупівлі.  До переліку оголошених позицій, окрім стандартної номенклатури, вперше включено такі вироби, як панами, берети, демісезонні черевики, маскувальні костюми та інші елементи екіпірування.

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Як розповіли у Міноборони, вперше військові офіційно замовили головні панами, берети та маскувальні костюми. Наразі потенційні постачальники проходять процедуру отримання актів відповідності на продукцію згідно з чинними технічними специфікаціями.

Частина процедур закупівель уже стартувала, інші позиції оголосять найближчим часом. Усі тендерні оголошення розміщуються на електронному майданчику Prozorro.

Уже оголосили закупівлю 10 видів військових беретів. Найближчим часом очікують оголошення процедур на панами, два види маскувальних костюмів, а також по одній позиції сорочок, демісезонних черевиків та літніх штанів.

"Закупівлі здійснюються на основі офіційних запитів від Командування Сил логістики та спрямовані на забезпечення різних видів і родів військ з урахуванням функціональних завдань, умов несення служби та специфіки бойового застосування. Такий підхід дозволяє максимально адаптувати речове забезпечення до потреб конкретних підрозділів", зазначили у міністерстві. 
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